Силы РФ обстреляли 11 городов и сел на Донетчине, есть погибшие

Донецкая область. Фото: полиции

В Донецкой области за сутки оккупанты совершили 21 огневую атаку, есть погибшие и пострадавшие мирные жители. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Полицейские фиксируют последствия российских обстрелов в 11 населенных пунктах: пострадали Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, Очеретино, Дружба, Карловка, Ласточкино, Максимильяновка, Соловьево, Хромово.



По данным правоохранителей, российские силы применили РСЗО «Град» и артиллерию. Разрушены и повреждены 30 гражданских объектов, из них 26 — частные дома.



Сегодня около 07:30 российские войска ударили по Константиновке, разрушения получили хозяйственные постройки предприятия и бывшее здание профилактория. Кроме того, зафиксированы ракетные удары по Красногоровке и Максимильяновке. Российские снаряды попали в дома жителей, есть раненые.



Артиллерией оккупанты накрыли Бахмут. В результате попадания снарядов повреждены 17 частных домов, есть погибшие и раненые.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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