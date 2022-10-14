Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Оккупанты обстреливают Бахмут и Константиновку.
- В освобожденных селах Луганской области не будет отопления. Людей эвакуируют.
- В Мариуполе громко. Сбиты ракеты ВСУ.
- В Запорожье очередной «прилет» С-300. В этот раз обошлось без жертв.
- В Краматорск спустя полгода пустили поезда.
- Британская разведка и американские аналитики говорят о провале россиян на Донбассе.
- Международный Комитет Красного Креста хочет, но не может попасть в Еленовку.