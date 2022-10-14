Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Оккупанты обстреливают Бахмут и Константиновку.

В освобожденных селах Луганской области не будет отопления. Людей эвакуируют.

В Мариуполе громко. Сбиты ракеты ВСУ.

В Запорожье очередной «прилет» С-300. В этот раз обошлось без жертв.

В Краматорск спустя полгода пустили поезда.

Британская разведка и американские аналитики говорят о провале россиян на Донбассе.

Международный Комитет Красного Креста хочет, но не может попасть в Еленовку.