Сили РФ обстріляли 11 міст та сіл на Донеччині, є загиблі

15 жовтня 2022, 12:18

Сили РФ обстріляли 11 міст та сіл на Донеччині, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині за добу окупанти здійснили 21 вогневу атаку, є загиблі та постраждалі мирні жителі. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів у 11 населених пунктах: постраждали Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, Очеретине, Дружба, Карлівка, Ласточкино, Максимільянівка, Соловйове, Хромове.

За даними правоохоронців, російські сили застосували РСЗВ «Град» та артилерію. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів, з них 26 — приватні будинки.

Сьогодні близько 07:30 російські війська вдарили по Костянтинівці, руйнувань зазнали господарські споруди підприємства та колишня будівля профілакторію. Крім того, зафіксовано ракетні удари по Красногорівці та Максимільянівці. Російські снаряди влучили у будинки мешканців, є поранені.

Артилерією окупанти накрили Бахмут. Внаслідок влучення снарядів пошкоджено 17 приватних будинків, є загиблі та поранені.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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