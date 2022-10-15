Сили РФ обстріляли 11 міст та сіл на Донеччині, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині за добу окупанти здійснили 21 вогневу атаку, є загиблі та постраждалі мирні жителі. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів у 11 населених пунктах: постраждали Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, Очеретине, Дружба, Карлівка, Ласточкино, Максимільянівка, Соловйове, Хромове.



За даними правоохоронців, російські сили застосували РСЗВ «Град» та артилерію. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів, з них 26 — приватні будинки.



Сьогодні близько 07:30 російські війська вдарили по Костянтинівці, руйнувань зазнали господарські споруди підприємства та колишня будівля профілакторію. Крім того, зафіксовано ракетні удари по Красногорівці та Максимільянівці. Російські снаряди влучили у будинки мешканців, є поранені.



Артилерією окупанти накрили Бахмут. Внаслідок влучення снарядів пошкоджено 17 приватних будинків, є загиблі та поранені.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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