На в'їзді до Севастополя посилюють перевірки транспорту

На в'їзді до Севастополя в окупованому Криму можуть встановити додаткові блокпости. Перевірки транспорту буде посилено. Про це заявив «губернатор» міста Михайло Развожаєв.



Развожаєв запевняє, що жодних особливих додаткових заходів для забезпечення безпеки не потрібно.



«Ми не вводитимемо жодного комендантського часу, не вводитимемо жодних особливих порядків в'їзду чи виїзду з міста, не обмежуватимемо якимось чином пересування. Але в нас зараз на в'їзді працюють стаціонарні, цілодобові пости ДІБДР та Росгвардії — проводиться контроль транспорту, що в'їжджає, особливо вантажного, і, вибірково, приватних машин», — сказав він.



Також Развожаєв уточнив, що ця робота продовжиться, і буде посилена, можливо, з'являться додаткові пости. При цьому тотальних обмежень поки що запроваджувати не планують.



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