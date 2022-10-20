Росія звозить до Білорусі військових та боєприпаси – ЗМІ

Крім військових, Росія завозить на територію Білорусі боєприпаси з Далекого Сходу. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".



«Відомо, що 26 вересня 2022 року із залізничної станції Кноррінг (Приморський край, РФ) було відправлено одну з груп вагонів у кількості 10 одиниць із позначкою ВМ – вибухові матеріали. Ешелон прибув на залізничну станцію Ілліно (Нижегородська область, РФ)», — йдеться у повідомленні моніторингової групи.



З Нижегородської області вагони з боєприпасами по 2-3 одиниці причіплюються до військових ешелонів, які прямують до Білорусі. За інформацією моніторингової групи, 17 жовтня на залізничну станцію Полонка в Білорусі (Барановичський район, Брестська область) з Росії прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами.

15 жовтня повідомлялося, що до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу угруповань військ.



За день до цього в Білорусі було запроваджено режим контртерористичної операції нібито через загрозу з боку суміжних держав.



10 жовтня стало відомо про те, що Білорусь та Росія домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.