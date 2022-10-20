Иранские военные присутствуют в Крыму — Белый дом

Иранские специалисты находятся на территории аннексированного Россией Крыма, они помогают оккупантам проводить атаки на Украину с помощью беспилотников-камикадзе. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Associated Press.



По информации Белого дома, во временно оккупированном Крыму присутствует относительно небольшое количество иранских военных.



Кирби уточнил, что в работе иранских дронов-камикадзе случались сбои, беспилотники не соответствовали стандартам, «которых, очевидно, ожидали клиенты». Поэтому Иран решил перевезти несколько инструкторов и некоторую техническую поддержку для запуска дронов.

19 октября украинские военные сбили 10 беспилотников-камикадзе «Shahed-136» и 4 из 6 запущенных армией РФ по территории Украины ракет.



18 октября ракеты и дроны-камикадзе вылетели в сторону Кривого Рога Днепропетровской области.



По состоянию на 13:30 11 октября российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Военными уничтожено 20 крылатых ракет и 13 бпла-камикадзе.