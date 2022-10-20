Іранські військові присутні в Криму — Білий дім

20 жовтня 2022, 23:04

Іранські військові присутні в Криму — Білий дім

Іранські фахівці знаходяться на території анексованого Росією Криму, вони допомагають окупантам проводити атаки на Україну за допомогою безпілотників-камікадзе. Про це повідомив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Associated Press.

За інформацією Білого дому, у тимчасово окупованому Криму є відносно невелика кількість іранських військових.

Кірбі уточнив, що в роботі іранських дронів-камікадзе траплялися збої, безпілотники не відповідали стандартам, на які, очевидно, очікували клієнти. Тому Іран вирішив привезти кілька інструкторів та деяку технічну підтримку для запуску дронів.

19 жовтня українські військові збили 10 безпілотників-камікадзе «Shahed-136» та 4 з 6 запущених армією РФ територією України ракет.

18 жовтня ракети та дрони-камікадзе вилетіли у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Станом на 13:30 11 жовтня російські окупанти завдали двох масованих ракетних ударів по містах та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Військовими знищено 20 крилатих ракет та 13 бпла-камікадзе.

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