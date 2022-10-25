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«Армия восстановления»: Безработные будут укреплять блокпосты и разбирать завалы

25 октября 2022, 18:27

«Армия восстановления»: Безработные будут укреплять блокпосты и разбирать завалы

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в «армию восстановления страны» через их участие в общественно полезных работах. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлии Свириденко, передает пресс-служба ведомства.

«Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы — около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах», — сказала Свириденко.

По ее словам, сегодня в Украине две армии: одна защищает страну на фронте, другая работает.

«Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "армии восстановления" страны. А государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен», — отметила министр.

Свириденко уточнила, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, а также на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

В частности, это может быть:

  • обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов;
  • заготовка дров для военных и населения;
  • разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;
  • укрепление дамб;
  • расчистка автомобильных дорог от завалов;
  • разгрузка гуманитарной помощи;
  • обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;
  • ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;
  • оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

По словам Свириденко, к работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. С ними будут заключаться срочные трудовые договоры.

В министерстве сообщили, что на сегодня общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях. Так, в Сумской области задействованы около 400 безработных в 18 территориальных громадах из 26, где не ведутся активные боевые действия. В Черниговской области — 78 безработных.

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