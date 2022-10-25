«Армія відновлення»: Безробітні будуть зміцнювати блокпости та розбирати завали

25 жовтня 2022, 18:27

«Армія відновлення»: Безробітні будуть зміцнювати блокпости та розбирати завали

Уряд активізує механізм залучення безробітних до «армії відновлення країни» через їхню участь у суспільно корисних роботах. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

«Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття — близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив та запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, у яких є потреба в регіонах», — сказала Свириденко.

За її словами, сьогодні в Україні дві армії: одна захищає країну на фронті, інша працює.

«Люди, які з різних причин залишилися без роботи, матимуть змогу приєднатися до "армії відновлення" країни. А держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить 6700 гривень», — зазначила міністерка.

Свириденко уточнила, що безробітні можуть бути залучені до виконання робіт, що мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, а також забезпечення спільних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Зокрема, це можуть бути:

  • облаштування та зміцнення блокпостів, вирубування дерев для формування окопів;
  • заготівля дров для військових та населення;
  • розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій;
  • зміцнення дамб;
  • розчищення автомобільних шляхів від завалів;
  • розвантаження гуманітарної допомоги;
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
  • ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
  • надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям похилого віку.

За словами Свириденко, до робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я. З ними укладатимуться термінові трудові договори.

У міністерстві повідомили, що на сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджено у Сумській та Чернігівській областях. Так, у Сумській області залучено близько 400 безробітних у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії. У Чернігівській області — 78 безробітних.

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