Вчера армия РФ убила в деоккупированной ВСУ Белогоровке двоих людей

Вчера, 25 октября, российские войска во время обстрела Белогоровки убили двоих мирных жителей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что после деоккупации погибшим вчера людям предлагали эвакуироваться, но они решили остаться дома, оккупанты же, по данным Гайдая, знали где именно проживает население, потому и обстреливали именно те места.

«Также россиянами 25 октября открывался огонь по Невскому, Стельмаховке и Новоегоровке», - рассказал глава Луганской ОВА.

По его данным, в оккупированной Кременной отсутствуют свет, вода и заканчиваются продукты, так как в магазины их перестали подвозить, больницы же на захваченной армией РФ территории Луганщины переполнены ранеными – «отказывают в госпитализации гражданским и даже военным с воспалением легких или инсультом».



Гайдай также рассказал, что для пополнения подразделений частных военных компаний оккупантов в Станицу Луганскую с территории РФ приехала очередная партия заключенных.

«Так называемой «народной милиции» запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений прибывших наемников. Запрещено почти все – даже лечение. Медучреждения на оккупированной территории переполнены ранеными. Гражданским, конечно, отказывают в госпитализации. Так же, как и военным, если обращение не связано с ранением. Нужна помощь при воспалении легких или инсульта – лечись сам. Поранил себя в ягодицу – поможем», - написал глава Луганской ОВА.

Также он рассказал, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова.

В Новоивановке артиллеристы Украины, по словам Гайдая, уничтожили склад боеприпасов и более 10 военных, а в Сватово – до 10 оккупантов и около пяти грузовых автомобилей с боекомплектом.

«В целом авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ПВО сбили 5 вражеских БПЛА», - сообщил Гайдай.

Он также рассказал, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ вчра ударили по пункту управления, двум районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационной станции ​​и другим важным военным объектам оккупантов.



По словам Гайдая, новых мобилизованных продолжают доставлять на восток Украины из России, а также отлавливать мужчин в Луганской области.

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