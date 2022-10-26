Вчора армія РФ вбила в деокупованій ЗСУ Білогорівці двох людей

Вчора, 25 жовтня, російські війська під час обстрілу Білогорівки вбили двох мирних жителів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що після деокупації загиблим учора людям пропонували евакуюватися, але вони вирішили залишитися вдома, окупанти ж, за даними Гайдая, знали, де саме проживає населення, тому й обстрілювали саме ті місця.

«Також росіянами 25 жовтня відкривався вогонь по Невському, Стельмахівці та Новоєгорівці», - розповів голова Луганської ОВА.

За його даними, в окупованій Кремінній відсутні світло, вода і закінчуються продукти, оскільки до магазинів їх перестали підвозити, лікарні ж на захопленій армією РФ території Луганщини переповнені пораненими – «відмовляють у госпіталізації цивільним і навіть військовим із запаленням легенів чи інсультом».



Гайдай також розповів, що для поповнення підрозділів приватних військових компаній окупантів до Станиці Луганської з території РФ приїхала чергова партія ув'язнених.

«Так званій «народній міліції» заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців. Заборонено майже все – навіть лікування. Медзаклади на окупованій території переповнені пораненими. Цивільним, звісно, відмовляють у госпіталізації. Так само, як і військовим, якщо звернення не пов’язано з пораненням. Потрібна допомога у разі запалення легенів або інсульту – лікуйся сам. Поранив себе у сідницю – допоможемо», - написав голова Луганської ОВА.

Також він розповів, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

У Новоіванівці артилеристи України, за словами Гайдая, знищили склад боєприпасів та понад 10 військових, а у Сватовому – до 10 окупантів та близько п'яти вантажних автомобілів з боєкомплектом.

«Загалом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили 5 ворожих БпЛА», – повідомив Гайдай.

Він також розповів, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вчора вдарили по пункту управління, двом районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, станції радіолокації та іншим важливим військовим об'єктам окупантів.



За словами Гайдая, нових мобілізованих продовжують доставляти на схід України з Росії, а також відловлюють чоловіків у Луганській області.

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