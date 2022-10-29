На Северском направлении пограничники не дали продвинуться разведгруппам

На Северском направлении пограничники остановили продвижение разведки противника. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«Днем противник пытался разведать подступы к позициям с помощью беспилотника. По вражескому коптеру открыли огонь, после чего он начал резко снижаться и упал», — отметили в ГПСУ.



Там также сообщили, что с наступлением темноты к наблюдательным постам, обустроенным пограничниками вдоль Северского Донца, с противоположного берега реки пытались подойти две группы наземной разведки.



«Сосредоточенным огнем продвижение оккупантов остановлено. Дальнейших попыток доразведки враг в этом направлении не предпринимал», — рассказали в ведомстве.

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