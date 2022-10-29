На Сіверському напрямку прикордонники не дали просунутися розвідгрупам

На Сіверському напрямку прикордонники зупинили розвідку противника. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



«Вдень противник намагався розвідати підступи до позицій за допомогою безпілотника. За ворожим коптером відкрили вогонь, після чого він почав різко знижуватися і впав», — зазначили у ДПСУ.



Там також повідомили, що з настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Дінця, з протилежного берега річки намагалися підійти дві групи наземної розвідки.



«Зосередженим вогнем просування окупантів зупинено. Подальших спроб дорозвідки ворог у цьому напрямі не робив», — розповіли у відомстві.

Дивіться також:



