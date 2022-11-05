Складна та суперечлива: У ОК «Південь» розповіли про ситуацію на Херсонщині

Незважаючи на складну ситуацію на півдні, українські Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та протидіяти російським збройним формуванням. Зокрема, тут протягом доби українським військовим вдалося знищити два вертольоти Ка-52 та шість дронів. Про це в ефірі телемарафону повідомила речник Об'єднаного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає «Суспільне».



«Ми просуваємося в сенсі очищення території для того, щоб надалі зрушити лінію фронту. Продовжується дистанційна, контрбатарейна протидія. Зокрема, ворог намагається атакувати наші позиції за допомогою авіації, але ці спроби не такі вдалі, оскільки ми все одно відмінусовуємо вертолітний склад — два ударні гелікоптери типу Ка-52 були знищені цієї ночі», — зазначила вона.



Також Сили оборони протидіють російським атакам за допомогою дронів, зокрема щодо об'єктів критичної інфраструктури.



Водночас російські збройні формування продовжують тримати під вогневим терором нещодавно звільнені території.



«Цієї ночі були обстріляні із систем С-300 Високопілля та Трифонівка, які лише у жовтні були звільнені та зачищені від окупантів. Також обстрілюється Нікопольський район – дуже потужна вогнева атака на них. Зокрема, у напрямку Енергодару для того, щоб спровокувати вогонь у відповідь», — розповіла Гуменюк.



За її словами, складною та суперечливою залишається ситуація у Херсонській області. Тут через дії російських окупантів існує загроза погіршення екологічної ситуації.



«На Херсонщині ситуація продовжує розвиватися за незрозумілим навіть самим окупантом сценарієм. Вони намагаються справляти враження багатопланового розвитку подій: і окопуються, і евакуюються. У той же час проходять вздовж пристаней та причалів, знищують усі плавзасоби. Зокрема, і портові буксири, які вони підірвали та спровокували виток пального, що дуже суттєво вплинуло на екосистему», — розповіла спікер.



Наталія Гуменюк додала, що заповідна зона у дельті Дунаю забруднена кількома тоннами пального, що випливає із підірваних окупантами плавзасобів.



«Можливо, щоб вони не були використані і місцевим населенням, і тими підрозділами, які вони залишають на правому березі як фактор, що зупиняє. Тому що елітні підрозділи переміщені на лівий берег, а для тих, хто на правому, не залишають для них способу втекти. Тобто щоб вони стояли на смерть», — підсумувала Гуменюк.