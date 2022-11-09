Путин объявил США угрозой «традиционным российским ценностям‎»‎

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»‎.



Согласно указу, традиционные ценности — это основа российского общества, а США — одно из недружественных государств, которое может угрожать им. Кроме того, к традиционным ценностям РФ отнесены жизнь, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм и ряд других. При этом, в соответствии с указом, демографической ситуации в РФ угрожает деструктивное идеологическое воздействие на россиян.



Также Россия намерена формировать на международной арене образ страны, хранящей и защищающей общечеловеческие духовно-нравственные ценности, а взаимодействие власти и СМИ должно стать инструментом по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.



В указе также сказано, что разрушение традиционной семьи с помощью гей-пропаганды отнесено к разрушительной для общества системе ценностей.



Положения основ госполитики в сфере традиционных российских ценностей будут корректироваться не реже чем раз в шесть лет.

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