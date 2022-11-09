Путін оголосив США загрозою «традиційним російським цінностям»

Президент РФ Володимир Путін підписав указ «Про затвердження Основ державної політики щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей».



Згідно з указом, традиційні цінності — це основа російського суспільства, а США — одна з недружніх держав, яка може загрожувати їм. Крім того, до традиційних цінностей РФ віднесено життя, права та свободи людини, патріотизм, високі моральні ідеали, гуманізм та низку інших. При цьому, відповідно до указу, демографічній ситуації в РФ загрожує деструктивний ідеологічний вплив на росіян.



Також Росія має намір формувати на міжнародній арені образ країни, яка зберігає та захищає загальнолюдські духовно-моральні цінності, а взаємодія влади та ЗМІ має стати інструментом для збереження та зміцнення традиційних російських цінностей.



В указі також сказано, що руйнування традиційної сім'ї за допомогою гей-пропаганди віднесено до руйнівної для суспільства системи цінностей.



Положення основ держполітики у сфері традиційних російських цінностей коригуватимуться не рідше ніж раз на шість років.

Путін підписав закон, що дозволяє мобілізацію громадян із непогашеною судимістю за тяжкі злочини.



Путін підписав федеральні закони, які ратифікують договори про «включення» захоплених територій до складу Росії.



Путін підписав закон, згідно з яким громадяни України та Білорусі визнані носіями російської мови.



Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».