Украина построила около 3 км стены на границе с Беларусью

Фото: Telegram/Кирилл Тимошенко

На севере Украины продолжается строительство стены на границе с Беларусью. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа – здесь строят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни», - написал он.



По словам Тимошенко, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются.



«Также работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях. Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России», - отметил Тимошенко.



10 октября сообщалось, что Кремль и Минск договорились о развертывании в Беларуси совместной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Фото: Telegram/Кирилл Тимошенко