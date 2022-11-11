Україна збудувала близько 3 км стіни на кордоні з Білоруссю

Фото: Telegram/Кирилл Тимошенко

На півночі України продовжується будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі вирує інша робота – тут будують стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан із колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині», - написав він.



За словами Тимошенко, вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи продовжуються.



Також роботи ведуться і в Рівненській, і Житомирській областях. Будують фортифікаційні споруди та облаштують кордон також і в регіонах, що межують із територією Росії», - зазначив Тимошенко.



10 жовтня повідомлялося, що Кремль та Мінськ домовилися про розгортання у Білорусі спільного угруповання військ «у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави».

Фото: Telegram/Кирилл Тимошенко