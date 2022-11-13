«Укрзалізниця» розпочала продаж квитків на поїзди до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя

«Укрзалізниця» та платформа UNITED24 оголосили про початок продажу благодійних квитків на потяги зі столиці до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».



Зазначається, що стартує проект «Квитки до перемоги». Рейси здійснюватиме «Потяг до перемоги», вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.



«Маршрут відкриється після визволення міста чи регіону від тимчасової окупації. За 12 годин до здійснення рейсу на електронну адресу, вказану при оформленні квитка, «Укрзалізниця» надішле інформацію про вагон, місце, дату та час відправлення поїзда», — сказано в повідомленні.



«Квитки до перемоги» можна оформити на сайті партнерів ініціативи.



«Ми думали над проектом, який символізуватиме надію українців на якнайшвидшу деокупацію наших міст, віру у ЗСУ та в те, що вся Україна буде звільнена, — розповів Ярослав Гресь, координатор платформи UNITED24. — Тож «квиток до перемоги» можна купити сьогодні, зберігати як символ та скористатися ним одразу після деокупації міст. І особливе щастя запускати цей проект, знаючи, що квитками «Київ-Херсон» можна буде скористатися вже найближчим часом».



Щоб придбати квиток, потрібно вибрати маршрут, рейс та клас вагону, заповнити особисті дані та внести благодійний внесок. Доступні три види квитків: «Плацкарт» – за внесок 1000 грн, «Купе» – за внесок 2000 грн та «Люкс» – за внесок 5000 грн. Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу в повному обсязі будуть перераховані на закупівлю автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами. А звідти потяги «Укрзалізниці» доставлять пасажирів до будь-якої точки країни», — сказано у повідомленні «Укрзалізниці».