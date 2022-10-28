«Укрзалізниця» запускает поезд «Краматорск-Одесса»

Из Краматорска начнет курсировать поезд в Одессу. Об этом сообщили в компании «Укрзалізниця».



Отмечается, что поезд №191/192 «Краматорск – Одеса» будет курсировать через Днепр и даст возможность жителям Донецкой области выехать в южные регионы.

Вместе с тем, точная дата запуска поезда пока не известна.

Всего в компании «Укрзалізниця» сообщили о запуске четырнадцати новых рейсов, в том числе и международных.

Ранее в октябре «Укрзалізниця» запустила поезд «Интерсити» сообщением «Киев-Пассажирский — Краматорск».