Часов Яр попал под обстрел, трое раненых

Часов Яр. Фото: ОВА

Российские войска утром обстреляли Часов Яр в Донецкой области. Ранены три человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Город попал под удар с РСЗО — зафиксировано шесть "прилетов" и значительные повреждения. Пострадал детсад, котельная и не менее девяти домов», — проинформировал Кириленко.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четыре мирных жителя.