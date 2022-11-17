Более 10 миллионов украинцев осталась без света — Зеленский

Более 10 миллионов украинцев остались без электроснабжения в четверг, 17 ноября, после очередных ударов российских войск. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



«Весь день продолжается ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Снова аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. На сегодняшний день более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего — в Винницкой области, Одесской, Сумской, Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки», — заявил президент.



По его словам, в Днепре пострадавшим в результате российской атаки людям оказывают медицинскую помощь, а в Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, который был уничтожен оккупантами.