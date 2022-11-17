Понад 10 мільйонів українців залишилися без світла — Зеленський

17 листопада 2022, 23:37

Понад 10 мільйонів українців залишилися без світла — Зеленський

Понад 10 мільйонів українців залишилися без електропостачання у четвер, 17 листопада, після чергових ударів російських військ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Весь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знову аварійні відключення світла на додаток до планових, стабілізаційних. На сьогоднішній день понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше у Вінницькій області , Одеській, Сумській, Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання» , — заявив президент.

За його словами, у Дніпрі людям, які постраждали в результаті російської атаки, надають медичну допомогу, а в Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений окупантами.

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