У Бахмуті через обстріли загинув мирний житель, у Часів Яру — поранено четверо

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще четверо цивільних зазнали поранень у Часів Яру.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1214 мирних жителів. 2608 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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