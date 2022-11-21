В Офисе президента заявили, что уезжать в связи с ситуацией в энергетике не нужно

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что необходимости выезжать из страны в связи с отключениями электроэнергии не будет. Об этом он сказал в эфире телемарафона.



«Я хотел бы успокоить – выезжать из страны точно не надо будет. Не будет общего блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но уже есть понимание, что в любом случае работает ГСЧС, областная власть для того, чтобы разворачивать пункты обогрева», - сказал он.



По словам Тимошенко, энергетики могут налаживать электроснабжение в течение двух-трех суток.

Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко в интервью «BBC News» предупредил, что очередная массированная атака оккупантов может вывести из строя всю энергетическую систему. Он отметил, что украинцам следует рассмотреть возможность переезда, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.



Затем в компании опровергли этот призыв, заявив,что чрезвычайной ситуации нет.