Оккупанты выбивают у жителей Мелитополя признание в терроризме и нацизме — мэр

Российские оккупанты выбивают у похищенных ими жителей Мелитополя признание в терроризме и нацизме, используя пытки и угрозы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Тelegram.



«В Мелитополе похищенных горожан и жителей района содержат в гаражах и помещениях многочисленных комендатур и полиции. Из гражданских граждан пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам Кремля», — заявил Федоров.



Он отметил, что такое же место содержания пленных, по данным Генштаба ВСУ, обнаружено в Пологах Запорожской области.



«Здесь оккупанты держали военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, обвиняемых в сотрудничестве с силовыми структурами Украины. Как видим, пытать, убивать и воровать — вот главные задачи "спецоперации" России», — подчеркнул мэр Мелитополя.



По его словам, оккупанты организуют пыточные и места несвободы в каждом захваченном ими населенном пункте.



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