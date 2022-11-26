Окупанти вибивають у мешканців Мелітополя визнання у тероризмі та нацизмі — мер

Російські окупанти вибивають у викрадених ними мешканців Мелітополя визнання у тероризмі та нацизмі, використовуючи тортури та погрози. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.



«У Мелітополі викрадених городян та мешканців району утримують у гаражах та приміщеннях численних комендатур та поліції. З цивільних громадян тортурами та погрозами вибивають визнання у тероризмі та нацизмі на догоду пропагандистам Кремля», — заявив Федоров.



Він зазначив, що таке ж місце утримання полонених, за даними Генштабу ЗСУ, виявлено у Пологах Запорізької області.



«Тут окупанти тримали військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, які звинувачуються у співпраці з силовими структурами України. Як бачимо, катувати, вбивати та красти — ось головні завдання "спецоперації" Росії», — наголосив мер Мелітополя.



За його словами, окупанти організують катівні та місця несвободи у кожному захопленому ними населеному пункті.



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