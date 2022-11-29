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ВСУ ударили по пункту дислокации войск РФ в оккупированном Сватово

29 ноября 2022, 10:40

ВСУ ударили по пункту дислокации войск РФ в оккупированном Сватово

В захваченном войсками РФ Сватово ВСУ ударили по пункт дислокации оккупантов. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Отмечается, что из-за удара 20 российских военных погибли, а еще 30 были ранены.

Также в администрации рассказали, что войск РФ отбиты от Новоселовского и Белогоровки.

В Луганской ОВА кроме того рассказали, что на захваченных территориях Луганщины оккупанты организовали «национализацию» имущества агропромышленных предприятий.

«В частности, в Белокуракино они продолжают вывозить урожай и технику из местных агрофирм», - сообщили в администрации.

Также, по данным ОВА, в Старобельском районе все чаще замечают тех российских военных, которых перебросили на восток Украины из Херсона.

«Количество личного состава врага в регионе увеличилось, а вот жить этим воинам негде, потому что расширение воинских частей не предусмотрено. Ищут жилье сами, заглядывая по местным домам», - отметили в Луганской ОВА.

Кроме того, по информации администрации, в оккупированной Кременной наблюдается нехватка лекарств в единственной работающей в населенном пункте аптеке.

Ранее про обстрел Сватово заявили в группировке «ЛНР». В сообщении утверждалось, что был разрушен жилой дом, еще четыре повреждены.

27 ноября в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что украинские военные нанесли удар по месту скопления живой силы оккупантов в районе Сватово на Луганщине.

 

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