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ЗСУ вдарили по пункту дислокації військ РФ в окупованому Сватовому

29 листопада 2022, 10:40

ЗСУ вдарили по пункту дислокації військ РФ в окупованому Сватовому

У захопленому військами РФ Сватовому ЗСУ вдарили по пункту дислокації окупантів. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Зазначається, що через удар 20 російських військових загинули, а ще 30 були поранені.

Також в адміністрації розповіли, що війська РФ відбиті від Новоселівського та Білогорівки.

У Луганській ОВА до того ж заявляють, що на захоплених територіях Луганщини окупанти організували «націоналізацію» майна агропромислових підприємств.

«Зокрема, у Білокуракиному вони продовжують вивозити урожай та техніку з місцевих агрофірм», - повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, у Старобільському районі дедалі частіше помічають тих російських військових, яких перекинули на схід України із Херсона.

«Кількість особового складу ворога в регіоні збільшилося, а от мешкати цим воякам ніде, бо розширення військових частин не передбачено. Шукають житло самі, заглядаючи по місцевих хатах», - зазначили у Луганській ОВА.

Крім того, за інформацією адміністрації, в окупованій Кремінній спостерігається нестача ліків в єдиній аптеці, що працює в населеному пункті.

Раніше про обстріл Сватового заявили у групуванні «ЛНР». У повідомленні стверджувалося, що було зруйновано житловий будинок, ще четверо пошкоджено.

27 листопада у Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що українські військові завдали удару по місцю скупчення живої сили окупантів у районі Сватового на Луганщині.

 

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