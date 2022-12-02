ЗМІ: У «Росенергоатомі» не розглядають відхід російських військ із території ЗАЕС

Радник генерального директора концерну «Росенергоатом» Ренат Карчаа спростував повідомлення ЗМІ про те, що російські війська підуть з території Запорізької АЕС в обмін на стабільний транзит газу та нафти з РФ через Україну. Як повідомляють російські федеральні телеканали, Карчаа заявив, що концерн планує модернізацію і до цих планів входить ЗАЕС.



«Навпаки: вкладаються гроші в модернізацію, набирається штат у різні структури, а договори уклали понад 2500 співробітників», — сказав Карчаа.



Раніше «Медуза» з посиланням на свої джерела, близькі до Кремля та уряду РФ, писала, що у Кремлі розглядають варіант виведення військ із території Запорізької АЕС. Проте нібито Росія хоче повноцінно відновити транзит газу і нафти через Україну.