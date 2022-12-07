Россия второй раз за сутки атаковала энергопредприятие «ДТЭК Энерго»

Российские войска 6 декабря второй раз за сутки атаковали одно из энергетических предприятий компании «ДТЭК Энерго». Оборудование в результате удара получило серьезные повреждения, пока оно полностью отключено от энергосистемы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Во второй раз за сутки от обстрела пострадало энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго". Оно уже неоднократно было атаковано вражескими войсками. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших". Вследствие обстрела серьезно повреждено оборудование предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе», - говорится в сообщении.



Отмечается, что это уже 18-я атака России на энергетические предприятия «ДТЭК Энерго» за последние два месяца. В результате предыдущих 24 энергетика получили ранения, 3 погибли. Также были пострадавшие среди спасателей и работников подрядных организаций.



Энергетики приступили к ликвидации последствий атаки.