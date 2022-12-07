В России заявили, что пока не установили организаторов теракта на Крымском мосту

Организаторы взрыва на Крымском мосту еще не установлены. Об этом сообщает ТАСС.



Во время заседания Басманного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым по делу, следователь заявил, что сейчас проводится 30 судебных экспертиз.



Российские силовики ждут ответы на запросы об оказании правовой помощи из органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также проводят «процессуальных действий, направленных на установление организаторов и неустановленных в настоящее время исполнителей преступления».

Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.