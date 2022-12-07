У Росії заявили, що поки не встановили організаторів теракту на Кримському мості

Організаторів вибуху на Кримському мосту ще не встановлено. Про це повідомляє ТАСС.



Під час засідання Басманного суду Москви, де розглядалося клопотання про продовження терміну арешту обвинуваченим у справі, слідчий заявив, що зараз проводиться 30 судових експертиз.



Російські силовики чекають відповіді на запити про надання правової допомоги з органів Вірменії, Грузії, Болгарії, Китаю, а також проводять «процесуальні дії, спрямовані на встановлення організаторів та невстановлених наразі виконавців злочину».

Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали, що вибух на Кримському мості влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху Кримського мосту.