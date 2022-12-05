В России заявили о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

Движение для автомобилей по правой части Крымского моста, отремонтированной после взрыва, открыто. Об этом заявили в управлении «Росавтодора» Тамани, передает «Интерфакс».



«5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», – говорится в сообщении.



«РИА Новости» сообщило, что до этого движение автомобилей происходило по левой части моста. Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролета левой стороны в результате взрыва тоже получили повреждения и их необходимо заменить.



Ремонт железнодорожного пути, получившего повреждения в результате взрыва, займет шесть-семь месяцев, сказал Хуснуллин.

Взрыв на Керченском мосту произошел утром 8 октября. По версии российских следователей, на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой обвал двух пролетов его автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Официально сообщалось о гибели трех человек.



Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Керченском мосту «терактом» и обвинил в нем украинские спецслужбы.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обвинение Украины в терроризме и взрыве на Керченском мосту – это «слишком цинично даже для России».



По утверждению российских властей, движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня, а движение автобусов по мосту - 17 октября.



Компания «Нижнеангарсктрансстрой» должна завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое подписал его глава Михаил Мишустин.