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«Минск» дал время Украине, чтобы стать сильнее — Меркель

08 декабря 2022, 14:20

«Минск» дал время Украине, чтобы стать сильнее — Меркель

Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были «заморозкой» конфликта, а не его решением. И дали Украине время, чтобы стать сильнее. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

«Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/2015 — это не Украина сегодня», — заявила Меркель, приведя в качестве примера бои за Дебальцево в Донецкой области в 2015 году.

«И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине», — добавила экс-канцлер.

Также она объяснила решение о газопроводе «Северный поток-2». В частности, говоря о запуске газопровода, Меркель подчеркнула, что заявку на его одобрение подавало не правительство, а компании.

«В конечном счете, для федерального правительства и для меня это было вопросом решения, будем ли мы принимать новый закон в качестве политического акта, прямо отказывающего в одобрении "СП-2"», — пояснила Меркель.

По ее словам, такой отказ, в сочетании с Минскими соглашениями, «опасно ухудшил бы климат в отношениях с Россией».

«С другой стороны, зависимость от энергетической политики возникла из-за меньшего количества газа из Нидерландов и Великобритании и ограниченных объемов добычи в Норвегии», — напомнила экс-канцлер.

США в то время еще не были поставщиком СПГ, и покупать топливо на фоне снижения собственной добычи пришлось бы у Катара и Саудовской Аравии, что «значительно ухудшило бы» конкурентоспособность Германии, объяснила Меркель.

«Сегодня, под давлением войны, это то, что я поддерживаю, но в то время это было бы гораздо более масштабным политическим решением», — подчеркнула она.

Кроме того, Меркель признала, что мировая реакция на аннексию Крыма Россией в 2014 году была недостаточно жесткой.

«Мы должны были быстрее реагировать на агрессию России», — заключила экс-канцлер.

Что касается войны, которую ведет Россия против Украины, Меркель считает, что завершиться она может только за столом переговоров.

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