Минобороны Германии: Системы Patriot разместят в Польше

Берлин и Варшава достигли договоренностей о том, что системы Patriot будут размещены в Польше. Сейчас решается вопрос о их местонахождении. Об этом в комментарии DW заявил неназванный представитель Минобороны Германии.



«Вчера вечером министр [глава Минобороны ФРГ Кристине] Ламбрехт и ее польский коллега [Мариуш Блащак] хорошо поговорили о предложении Германии разместить системы Patriot в Польше и достигли принципиального соглашения», - рассказал он.



Чиновник оборонного ведомства также отметил, что сейчас Варшава и Берлин должны обсудить технические детали, в том числе возможное местонахождение ПВО, необходимую инфраструктуру и интеграцию со структурами связи и управления.



«Планируется немедленно отправить в Польшу разведывательную группу. Подробности переезда, такие как количество филиалов, даты, места и т. д., будут доступны только после того, как они будут запланированы», - добавил он.



6 декабря Блащак заявил, что он достиг со своей немецкой коллегой соглашения о размещении Patriot на территории Польши.



Ранее предлагалось разместить эти системы в Украине, но Германия отвергла такое предложение.