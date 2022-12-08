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«Мінськ» дав час Україні, щоб стати сильніше — Меркель

08 грудня 2022, 14:20

«Мінськ» дав час Україні, щоб стати сильніше — Меркель

Мінські угоди, укладені між Росією та Україною у 2014 році, були «заморожуванням» конфлікту, а не його вирішенням. І дали Україні час, щоб стати сильніше. Таку думку висловила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Deutsche Welle.

«Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні. Вона також використала цей час, щоб стати сильніше, як ви можете бачити сьогодні. Україна 2014/2015 — це не Україна сьогодні», — заявила Меркель, навівши як приклад бої за Дебальцеве у Донецькій області у 2015 році.

«І я дуже сумніваюся, що тоді країни НАТО могли зробити стільки, скільки зараз роблять для допомоги Україні», — додала ексканцлерка.

Також вона пояснила рішення про газопровід «Північний потік-2». Зокрема, говорячи про запуск газопроводу, Меркель наголосила, що заявку на його схвалення подавав не уряд, а компанії.

«Зрештою, для федерального уряду та для мене це було питанням рішення, чи будемо ми ухвалювати новий закон як політичний акт, який прямо відмовляє у схваленні "СП-2"», — пояснила Меркель.

За її словами, така відмова, у поєднанні з Мінськими угодами, «небезпечно погіршила б клімат у відносинах з Росією».

«З іншого боку, залежність від енергетичної політики виникла через меншу кількість газу з Нідерландів та Великобританії та обмежені обсяги видобутку в Норвегії», — нагадала ексканцлерка.

США на той час ще не були постачальником ЗПГ, і купувати паливо на тлі зниження власного видобутку довелося б у Катару та Саудівської Аравії, що «значно погіршило б» конкурентоспроможність Німеччини, пояснила Меркель.

«Сьогодні, під тиском війни, це те, що я підтримую, але на той час це було б набагато масштабнішим політичним рішенням», — наголосила вона.

Крім того, Меркель визнала, що світова реакція на анексію Криму Росією у 2014 році була недостатньо жорсткою.

«Ми мали швидше реагувати на агресію Росії», — підсумувала ексканцлерка.

Щодо війни, яку веде Росія проти України, Меркель вважає, що завершитися вона може лише за столом переговорів.

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