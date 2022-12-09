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«Абсолютно неожиданно»: Путин отреагировал на слова Меркель о «Минске»

09 декабря 2022, 16:18

«Абсолютно неожиданно»: Путин отреагировал на слова Меркель о «Минске»

Россия должна была раньше начинать «спецоперацию» в Украине, но рассчитывала договориться в рамках Минских соглашений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин сказал, что его разочаровали слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Это было абсолютно неожиданно… Я не ожидал это услышать от бывшего федерального канцлера. Потому что всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет себя с нами искренне. Да, оно, конечно, на стороне Украины находилось, поддерживало Украину. Но казалось, что руководство ФРГ стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились», — уверяет президент РФ.

Он добавил, что прозвучавшие от Меркель слова говорят о том, что РФ «все правильно сделала», начав полномасштабное вторжение.

«Потому что, оказывается, Минские соглашения никто не собирался исполнять… Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям… Мы поздно сориентировались, раньше все это надо было начинать», — заявил Путин.

По его словам, в конечном итоге «договариваться все равно придется».

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Напомним, накануне Меркель заявила, что Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были «заморозкой» конфликта, а не его решением. И дали Украине время, чтобы стать сильнее.

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