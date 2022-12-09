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«Абсолютно несподівано»: Путін відреагував на слова Меркель про «Мінськ»

09 грудня 2022, 16:42

«Абсолютно несподівано»: Путін відреагував на слова Меркель про «Мінськ»

Росія мала раніше розпочинати «спецоперацію» в Україні, але розраховувала домовитися в межах Мінських угод. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

Путін сказав, що його розчарували слова ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.

«Це було абсолютно несподівано… Я не очікував цього почути від колишньої федеральної канцлерки. Тому що завжди виходив із того, що керівництво ФРН поводиться з нами щиро. Так, воно, звичайно, на боці України було, підтримувало Україну. Але здавалося, що керівництво ФРН прагнуло врегулювання на принципах, про які ми домовилися», — запевняє президент РФ.

Він додав, що слова, що прозвучали від Меркель, говорять про те, що РФ «все правильно зробила», розпочавши повномасштабне вторгнення.

«Бо, виявляється, Мінські угоди ніхто не збирався виконувати… Сенс полягав лише в тому, щоб накачати Україну зброєю та підготувати до бойових дій… Ми пізно зорієнтувалися, раніше все це треба було розпочинати», — заявив Путін.

За його словами, зрештою «домовлятися все одно доведеться».


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Нагадаємо, напередодні Меркель заявила, що Мінські угоди, укладені між Росією та Україною у 2014 році, були «замороженням» конфлікту, а не його вирішенням. І дали Україні час, щоб стати сильніше.

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