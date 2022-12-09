США передадуть Україні снаряди, системи для боротьби з дронами та засоби ППО

Білий дім офіційно оголосив про черговий пакет військової допомоги США Україні на суму 275 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.



Зокрема, допомога включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і 80 тисяч 155-мілметрових артилерійських снарядів.



Крім того, Штати мають намір передати Україні системи для боротьби з безпілотниками та засоби протиповітряної оборони, позашляховики HMMWV у комплектації машин швидкої допомоги та медичне обладнання, 150 електрогенераторів та похідне спорядження.



Згідно з повідомленням Пентагону, з 2014 року США надали Україні військову допомогу в сумі приблизно 22,1 мільярда доларів, у тому числі понад 19,3 мільярда, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



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