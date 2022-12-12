Уничтоженное войсками РФ село под Сватово показали с воздуха

Журналист Денис Казанский показал, как российские оккупанты обстреливают село Новоселовское Сватовского района Луганской области. Снятое с высоты птичьего полета видео он опубликовал на своём Telegram-канале.

«Еще одно село, полностью уничтоженное оккупантами. На видео по остаткам построек работает российский «Солнцепек». Не осталось ни одного здания, пригодного к восстановлению», - написал он.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки правоохранители задокументировали 35 военных преступлений армии РФ в регионе.