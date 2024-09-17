В оккупированном Донецке произошел «прилет» в Ленинском и Куйбышевском районах: есть пострадавшие

В Донецке «прилет». Фото: Типичный Донецк

Во вторник, 17 сентября, произошел «прилет» в Ленинском районе временно оккупированного Донецка. Сначала работала ПВО РФ, после чего поднялся дым. Об этом сообщает в местном телеграм-канале.



По информации местных жителей, прилет произошел в районе ДК 21-го съезда.

Недалеко в этом районе находится неработающее предприятие «Донецкгормаш», которое пророссийские боевики использовали в качестве своей базы еще с 2014 года. Также поблизости — военное училище.



Кроме того, в Куйбышевском районе произошел удар по территории промышленной зоны. Очевидцы публикуют последствия удара по зданию на остановке «Завод Стройдеталь».



В местной телеграм-группе пишут, что в результате атаки есть пострадавшие.



Ранее мы писали, что 14 августа временно захваченный Донецк попал под обстрел. Известно об одном погибшем.