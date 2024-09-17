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Главное за день: Армия РФ атакует дамбу Кураховского водохранилища. Россияне снова казнили пленного

17 сентября 2024, 23:00

Главное за день: Армия РФ атакует дамбу Кураховского водохранилища. Россияне снова казнили пленного

Экономика

По данным американского издания The Wall Street Journal, с начала войны Россия вывезла с оккупированных территорий Украины зерна почти на 6,4 млрд долларов. Только прямые поставки зерна с оккупированных территорий принесли России почти 1 млрд долларов, а всего Москва заработала на этом до 6,4 млрд, говорят украинские чиновники и эксперты. По данным WSJ, в экспорте зерна участвуют «Объединенная судостроительная корпорация», структуры сына экс-главы администрации одного из районов Крыма и занимающийся поставками в ОАЭ трейдер.

Общество

В Константиновской территориальной громаде проживает 26 134 человека. До объявления принудительной эвакуации семей с детьми здесь жили 28 021 человек.

Группировка «ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию в 9 районах и 11 городах из-за крупных пожаров. Так, в оккупированном Снежном Донецкой области возникли масштабные пожары 16 сентября. Об ущербе и возможных жертвах в группировке пока не сообщают.

Спасатели третий день не могут потушить пожар в Лиманской громаде. Пожар возник из-за российского обстрела 15 сентября. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров.

В оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов. Там загорелся уже третий населенный пункт, общая площадь пожаров достигла почти 3500 га.

На оккупированной территории Луганской области задержали якобы поджигателя полей. Канал Mash на Донбассе опубликовал видео, на котором мужчина в возбужденном и вероятно, запуганном состоянии признается, что поджигал поля под Антрацитом, потому что «не любит русский мир».

Боевые действия

Согласно данным американского Института изучения войны, украинская армия восстановила утраченные позиции к юго-востоку от города Покровск Донецкой области в западной части села Михайловка.

Российские войска второй день подряд обстреливают дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. Эту информацию «Новостям Донбасса» на условиях анонимности подтвердил источник в украинском органе, связанном с управлением водными ресурсами.

Российская армия нанесла два удара КАБ по Киевскому району Харькова. Пострадали шесть человек пострадавших, среди них четыре спасателя. Одно попадание авиабомбы зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.

Военно-морские силы Украины сообщили об уничтожении российского состава боеприпасов недалеко от Мариуполя.

Российские солдаты, предположительно, казнили украинского военнопленного в Новогродовке Донецкой области. Россияне вонзили меч в тело украинского военнослужащего. Сейчас начато расследование.

Силы обороны Украины потеряли 80 тысяч солдат погибшими, еще 400 тысяч ранеными. Вооруженные сили России — 200 тысяч погибшими, еще примерно 400 тысяч ранены. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки.

В Ленинском районе оккупированного Донецка был «прилет» в районе ДК 21-го съезда. Неподалеку находится неработающее предприятие «Донецкгормаш», которое пророссийские боевики использовали в качестве своей базы еще с 2014 года. Также поблизости — военное училище. Кроме того, в Куйбышевском районе произошел удар по территории промышленной зоны.

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