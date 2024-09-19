Российский удар по Сумам: пострадали пожилые люди в пансионате

Один человек погиб и не менее девяти получили ранения вследствие удара российских оккупантов по гериатрическому пансионату в Сумах днем 19 сентября. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

«Удар по гераитрическому центру, где находилось 211 людей преклонного возраста, из них 87 требовавших посторонней помощи…», — сказал Артюх в эфире телемарафона.

Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным ГСЧС, ранено 12 человек.

Из здания гериатрического пансионата проводят эвакуацию.



«Людей вывозят на новые места, где подготовили врачей. Они требуют и психологической, и медицинской помощи», — рассказал Артюх.