Детонация боеприпасов в Тверской области РФ вызвала землетрясение

Мониторинговый сервис сообщил о землетрясении в Тверской области сегодня утром. Скриншот с сайта VolcanoDiscovery

Мониторинговые сервисы зафиксировали слабое землетрясение в Торопце Тверской области России после атаки на склад боеприпасов.

По данным Volcanodiscovery, в 3:56 утра по Москве в Торопце было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8 баллов.

После этого было еще 7 слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8 баллов.

Как пишут местные жители, атакованный склад продолжает детонировать до сих пор. Также они сообщают, что в их домах выбило окна и двери.

Издание Baza пишет, что по предварительным данным в результате взрывов пострадало около 20 человек. Почти у всех осколочные ранения.

Из города эвакуированы 7500 человек.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в Торопце совещание оперативного штаба по ликвидации последствий падения обломков БПЛА. На видео слышно, что во время его выступления гремят взрывы детонирующих боеприпасов.

В июне 2018 года о скором вводе в эксплуатацию арсенала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов недалеко от Торопца рассказывал заместитель министра обороны РФ (уже бывший) генерал армии Дмитрий Булгаков.

Тогда он сообщил, что этот арсенал оборудован бетонными хранилищами для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в тех условиях, которые им предписаны.

«Он обеспечивает их надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва», — подчеркнул Булгаков.

Летом 2024 года Булгаков был арестован по делу о коррупции.

Напомним, сегодня ночью склад боеприпасов загорелся в Торопце Тверской области РФ в результате атаки дронов. Огонь охватил практически весь 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», управляемые авиабомбы и артиллерийскиебоеприпасы.