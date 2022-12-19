Российская армия ночью атаковала Киев дронами-камикадзе

Ночью армия России ударила по Киеву иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.



Отмечается, что ночью было несколько волн атак иранскими «Shahed». В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 БПЛА оккупантов, из каких силы ПВО уничтожили около 15.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщил КГВА Сергей Попко.

В ДТЭК предупредили, что из-за обстрела в городе происходят экстренные отключения электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Предварительно обошлось без пострадавших.

18 декабря в интервью испанской газете ABC Папа Римский Франциск сказал, что война в Украине в ближайшее время не прекратится, поскольку достигла глобальных масштабов.