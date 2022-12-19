Російська армія вночі атакувала Київ дронами-камікадзе

Наслідки удару по підстанції у Києві. Фото: ДСНС

Вночі армія Росії вдарила по Києву іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



Зазначається, що вночі було кілька хвиль атак столиці іранськими «Shahed». У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 БПЛА окупантів, із яких сили ППО знищили близько 15.



«На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», — повідомив голова КГВА Сергій Попко.



У ДТЕК попередили, що через обстріл Києва у місті будуть екстрені відключення електрики.



Мер Києва Віталій Кличко розповів, що кілька вибухів пролунали у Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Попередньо обійшлося без постраждалих.

18 грудня в інтерв'ю іспанській газеті ABC Папа Римський Франциск сказав, що війна в Україні найближчим часом не припиниться, оскільки досягла глобальних масштабів.