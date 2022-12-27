Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился из-за увеличения объемов производства электростанций. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



«После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак», - рассказали в компании, отметив, что имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в Украине.



Сообщается также, что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак войск РФ, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Это привело к увеличению количества потребителей, которым частично восстановлено электроснабжение, Кроме того, в «Укрэнерго» рассказали, что растет и объем потребления промышленности.

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