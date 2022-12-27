Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився через збільшення обсягів виробництва електростанцій. Про це повідомили в «Укренерго».



«Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак», - розповіли в компанії, зазначивши, що наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в Україні.



Повідомляється також, що в енергосистемі збільшився рівень споживання. Це пов'язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, пошкоджених під час масованих атак військ РФ, а також відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Це призвело до збільшення кількості споживачів, яким частково відновлено електропостачання. Крім того, в «Укренерго» розповіли, що зростає і обсяг споживання промисловості.

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