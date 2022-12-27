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К украинской электросети подключили два блока ТЭС – Шмыгаль

27 декабря 2022, 17:48

К украинской электросети подключили два блока ТЭС – Шмыгаль

Благодаря проведению аварийно-восстановительных работ сегодня к украинской электрической сети удалось подключить два блока тепловых электростанций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он подчеркнул, что сейчас энергетики продолжают восстанавливать поврежденную российскими обстрелами инфраструктуру, а количество потребителей, которым хотя бы частично возобновили поставки электричества, увеличивается.

«Действует отработанный алгоритм приоритетности подключения потребителей. На первом месте – критическая инфраструктура, на втором – военно-промышленный комплекс, на третьем – важные производства, на четвертом – жилищный фонд», – уточнил Шмыгаль.

Премьер заверил, что государство сейчас следит за тем, чтобы имеющиеся мощности равномерно распределялись между всеми потребителями.

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